Belleville-sur-Loire

Il était une fois…le Loup

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Evènement à la découverte du Loup !

Le loup nous fascine depuis la nuit des temps. Mais qui est-il vraiment ? Animations, ateliers, contes, expositions, conférence…

Nous dédions une journée pour tenter d’y répondre en nous associant avec la médiathèque “Les Jardins du Savoir” de Belleville-sur-Loire, la Pyramide du Loup de Toucy, la Cellule Régionale d’Étude et de Conservation Intégrée du Loup, le photographe Guy Janvrot et l’Association de protection des animaux sauvages (ASPAS). .

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wolf discovery event!

L’événement Il était une fois…le Loup Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY