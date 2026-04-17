Il était une fois…le Loup Belleville-sur-Loire
Il était une fois…le Loup Belleville-sur-Loire mercredi 20 mai 2026.
Belleville-sur-Loire
Il était une fois…le Loup
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 20:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Evènement à la découverte du Loup !
Le loup nous fascine depuis la nuit des temps. Mais qui est-il vraiment ? Animations, ateliers, contes, expositions, conférence…
Nous dédions une journée pour tenter d’y répondre en nous associant avec la médiathèque “Les Jardins du Savoir” de Belleville-sur-Loire, la Pyramide du Loup de Toucy, la Cellule Régionale d’Étude et de Conservation Intégrée du Loup, le photographe Guy Janvrot et l’Association de protection des animaux sauvages (ASPAS). .
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
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English :
Wolf discovery event!
L’événement Il était une fois…le Loup Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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