Belleville-sur-Loire

Balade et apéro sauvage

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

La médiathèque vous invite à une balade et un apéro sauvage, animés par JennifleursFamilles

La médiathèque vous invite à une balade et un apéro sauvage, animés par Jennifleurs

Partez pour une balade conviviale à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales.

Au fil du chemin, cueillez, apprenez… puis savourez un apéritif nature, préparé à partir de vos trouvailles, accompagné d’une boisson végétale ou florale.

Atelier destiné aux adultes Inscription gratuite

Nombre de participants limité

Au plaisir de vous emmener sur les pas de Jennifleurs pour une expérience gourmande et pleine de découvertes ! .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10 mediatheque@bellevillesurloire.fr

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English :

The media library invites you to a walk and a wild aperitif, hosted by Jennifleurs

L’événement Balade et apéro sauvage Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois