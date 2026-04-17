Camps nature pour ados Belleville-sur-Loire
Camps nature pour ados Belleville-sur-Loire lundi 13 juillet 2026.
Belleville-sur-Loire
Camps nature pour ados
3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 380 – 380 – 400 EUR
380
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-13
La Maison de Loire du Cher propose un camp pour ados du 13 au 17/07/2026.
Séjour court 100% Nature! Bivouac 2026, un séjour de 3 jours et 2 nuits destiné aux jeunes de 12 à 17 ans.
Lieu Le Jardin des Alouettes à Châtel-Censoir (89660)
Activités Catamaran, Paddle, randonnée, affûts et veillées
Inscriptions Ouverture le 3 mars 2026, sur dossier (disponible sur le site internet) 380 .
3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
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English :
The Maison de Loire du Cher is offering a camp for teenagers aged 11 to 17 during the week of July 22 to 26, 2024. 100% fresh air, a well-deserved GREEN BREAK!
L’événement Camps nature pour ados Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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