Belleville-sur-Loire

Camps nature pour ados

3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 380 – 380 – 400 EUR

380

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-13

La Maison de Loire du Cher propose un camp pour ados du 13 au 17/07/2026.

Séjour court 100% Nature! Bivouac 2026, un séjour de 3 jours et 2 nuits destiné aux jeunes de 12 à 17 ans.

Lieu Le Jardin des Alouettes à Châtel-Censoir (89660)

Activités Catamaran, Paddle, randonnée, affûts et veillées

Inscriptions Ouverture le 3 mars 2026, sur dossier (disponible sur le site internet) 380 .

3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

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English :

The Maison de Loire du Cher is offering a camp for teenagers aged 11 to 17 during the week of July 22 to 26, 2024. 100% fresh air, a well-deserved GREEN BREAK!

L’événement Camps nature pour ados Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY