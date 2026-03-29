Marché artisanal Belleville-sur-Loire
Marché artisanal Belleville-sur-Loire dimanche 19 juillet 2026.
Belleville-sur-Loire
Marché artisanal
Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
L’association Faut que ca tourne organise son premier marché artisanal !
Venez les rejoindre et profiter des produits locaux !Familles
L’association Faut que ca tourne organise son premier marché artisanal !
Venez les rejoindre et profiter des produits locaux ! .
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 91 05 87 fautquecatourne18240@gmail.com
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English :
The Faut que ca tourne association is organizing its first craft market!
Come and join them and enjoy local products!
L’événement Marché artisanal Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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