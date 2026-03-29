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Marché artisanal Belleville-sur-Loire

Marché artisanal Belleville-sur-Loire

Marché artisanal Belleville-sur-Loire dimanche 19 juillet 2026.

Ville : 18240 Belleville-sur-Loire

Département : Cher

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Belleville-sur-Loire

Marché artisanal

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

L’association Faut que ca tourne organise son premier marché artisanal !
Venez les rejoindre et profiter des produits locaux !Familles
L’association Faut que ca tourne organise son premier marché artisanal !
Venez les rejoindre et profiter des produits locaux !   .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 91 05 87  fautquecatourne18240@gmail.com

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English :

The Faut que ca tourne association is organizing its first craft market!
Come and join them and enjoy local products!

L’événement Marché artisanal Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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