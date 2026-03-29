Belleville-sur-Loire

Marché artisanal

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’association Faut que ca tourne organise son premier marché artisanal !

Venez les rejoindre et profiter des produits locaux !Familles

L’association Faut que ca tourne organise son premier marché artisanal !

Venez les rejoindre et profiter des produits locaux ! .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 91 05 87 fautquecatourne18240@gmail.com

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English :

The Faut que ca tourne association is organizing its first craft market!

Come and join them and enjoy local products!

L’événement Marché artisanal Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois