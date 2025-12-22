The rendez-vous!, Belleville-sur-Loire

The rendez-vous!

Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

“Loire vagabonde” causerie guidée.

“Animation Scénographie“

“Loire vagabonde” causerie guidée.

Venez découvrir les battements du fleuve qui offrent au Vivant des milieux contrastés.

Chaque jeudi du mois d’août, à 10h et à 15h, découvrez la scénographie de la Maison de Loire commentée

par un des animateurs de la structure. .

Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

English :

animated scenography?

loire vagabonde? guided talk on the theme. Come and discover the beating of the river, which offers contrasting environments for living creatures. Free admission.

