The rendez-vous!, Belleville-sur-Loire

Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Venez découvrir les battements du fleuve qui offrent au Vivant des milieux contrastés.
Chaque jeudi du mois d’août, à 10h et à 15h, découvrez la scénographie de la Maison de Loire commentée
par un des animateurs de la structure. .
Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
English :
animated scenography?
loire vagabonde? guided talk on the theme. Come and discover the beating of the river, which offers contrasting environments for living creatures. Free admission.
