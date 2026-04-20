Découverte Loire ! Belleville-sur-Loire
Découverte Loire ! Belleville-sur-Loire mercredi 24 juin 2026.
Belleville-sur-Loire
Découverte Loire !
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 16:30:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19
Les sorties Découverte Loire !
Venez profiter d’animations organisées les mercredis après-midi autour de la Loire.
À travers différentes thématiques, partez à la découverte de la faune, de la flore, de la géologie et du patrimoine ligérien, si souvent évoqués ! 12 .
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
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English :
Discover the Loire outings!
L’événement Découverte Loire ! Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY
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