Belleville-sur-Loire

Découverte Loire !

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Les sorties Découverte Loire !

Venez profiter d’animations organisées les mercredis après-midi autour de la Loire.

À travers différentes thématiques, partez à la découverte de la faune, de la flore, de la géologie et du patrimoine ligérien, si souvent évoqués ! 12 .

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Loire outings!

L’événement Découverte Loire ! Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY