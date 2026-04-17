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Sortie Ça roule ! Belleville-sur-Loire

Sortie Ça roule ! Belleville-sur-Loire

Sortie Ça roule ! Belleville-sur-Loire mercredi 5 août 2026.

Adresse : 3 Rue de la Loire

Ville : 18240 Belleville-sur-Loire

Département : Cher

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Belleville-sur-Loire

Sortie Ça roule !

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Balade à vélo à la découverte du fleuve !
Au rythme paisible des canaux et du clapotis du fleuve, nous pédalerons de découvertes en curiosités de la Nature. Rejoignez nous pour un moment d’évasion au départ de Briare. 12  .

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32  contact@maisondeloire18.fr

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English :

Discover the river by bike!

L’événement Sortie Ça roule ! Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY

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