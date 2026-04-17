Belleville-sur-Loire

Sortie Ça roule !

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Balade à vélo à la découverte du fleuve !

Au rythme paisible des canaux et du clapotis du fleuve, nous pédalerons de découvertes en curiosités de la Nature. Rejoignez nous pour un moment d’évasion au départ de Briare. 12 .

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

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English :

Discover the river by bike!

L’événement Sortie Ça roule ! Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY