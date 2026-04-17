Sortie Ça roule ! Belleville-sur-Loire
Sortie Ça roule ! Belleville-sur-Loire mercredi 5 août 2026.
Belleville-sur-Loire
Sortie Ça roule !
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Balade à vélo à la découverte du fleuve !
Au rythme paisible des canaux et du clapotis du fleuve, nous pédalerons de découvertes en curiosités de la Nature. Rejoignez nous pour un moment d’évasion au départ de Briare. 12 .
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the river by bike!
L’événement Sortie Ça roule ! Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
À voir aussi à Belleville-sur-Loire (Cher)
- Entre Loire et canal Belleville-sur-Loire Cher 1 mai 2026
- Concert Yantrio Belleville-sur-Loire 6 mai 2026
- Il était une fois…le Loup Belleville-sur-Loire 20 mai 2026
- Sortie Affût crépusculaire Belleville-sur-Loire 13 juin 2026
- Camps nature pour ados Belleville-sur-Loire 13 juillet 2026