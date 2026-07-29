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AGENDA · Belleville-sur-Loire

Exposition Jacques Briand Belleville-sur-Loire

lundi 3 août 2026 · Belleville-sur-Loire

Exposition Jacques Briand Belleville-sur-Loire

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
3 Rue de la Loire
Ville
18240 Belleville-sur-Loire
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Belleville-sur-Loire

Exposition Jacques Briand

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-03 13:30:00
fin : 2026-09-28 17:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Venez découvrir l’exposition de Jacques Briand intitulée peinture aux doigts.
Venez découvrir l’exposition de Jacques Briand intitulée peinture aux doigts.   .

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 

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English :

Come discover Jacques Briand’s exhibition titled Finger Painting.

L’événement Exposition Jacques Briand Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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