Exposition Jacques Briand Belleville-sur-Loire
lundi 3 août 2026 · Belleville-sur-Loire
Informations pratiques
Belleville-sur-Loire
Exposition Jacques Briand
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-03 13:30:00
fin : 2026-09-28 17:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Venez découvrir l’exposition de Jacques Briand intitulée peinture aux doigts.
Venez découvrir l’exposition de Jacques Briand intitulée peinture aux doigts. .
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32
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English :
Come discover Jacques Briand’s exhibition titled Finger Painting.
L’événement Exposition Jacques Briand Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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