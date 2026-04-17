Belleville-sur-Loire

Stand “Forum des Associations de Belleville sur Loire“

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez vous amuser à notre stand pour découvrir la Loire et ses richesses. Ateliers, jeux.

Venez vous amuser à notre stand pour découvrir la Loire et ses richesses. Ateliers, jeux. .

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

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English :

Come and have fun at our stand to discover the Loire and its riches. Workshops, games.

L’événement Stand “Forum des Associations de Belleville sur Loire“ Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY