Belleville-sur-Loire

Club CPN d’octobre

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

18

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-21 2026-10-23

Club CPN du mois d’octobre !

“Les activités Nature du mois d’octobre…“

Lundi 19 Balade nature “Des plantes à tresser”

Mercredi 21 Atelier Brico “Construction d’un tunnel en saules vivants !”

Vendredi 23 Recette de saison “Ma pâte à tartiner maison” 18 .

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

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English :

October CPN Club!

L’événement Club CPN d’octobre Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY