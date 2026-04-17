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Club CPN d’octobre Belleville-sur-Loire

Club CPN d’octobre Belleville-sur-Loire

Club CPN d’octobre Belleville-sur-Loire lundi 19 octobre 2026.

Adresse : 3 Rue de la Loire

Ville : 18240 Belleville-sur-Loire

Département : Cher

Début : lundi 19 octobre 2026

Fin : lundi 19 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 18 18 20 18 Tarif enfant

Belleville-sur-Loire

Club CPN d’octobre

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
18
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:30:00
fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :
2026-10-19 2026-10-21 2026-10-23

Club CPN du mois d’octobre !
“Les activités Nature du mois d’octobre…“
Lundi 19 Balade nature “Des plantes à tresser”
Mercredi 21 Atelier Brico “Construction d’un tunnel en saules vivants !”
Vendredi 23 Recette de saison “Ma pâte à tartiner maison” 18  .

3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32  contact@maisondeloire18.fr

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English :

October CPN Club!

L’événement Club CPN d’octobre Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY

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