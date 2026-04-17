Club CPN d’octobre Belleville-sur-Loire
Club CPN d’octobre Belleville-sur-Loire lundi 19 octobre 2026.
Belleville-sur-Loire
Club CPN d’octobre
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
18
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:30:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-21 2026-10-23
Club CPN du mois d’octobre !
“Les activités Nature du mois d’octobre…“
Lundi 19 Balade nature “Des plantes à tresser”
Mercredi 21 Atelier Brico “Construction d’un tunnel en saules vivants !”
Vendredi 23 Recette de saison “Ma pâte à tartiner maison” 18 .
3 Rue de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
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English :
October CPN Club!
L’événement Club CPN d’octobre Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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