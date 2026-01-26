Traces et indices spécial Castor Belleville-sur-Loire
Traces et indices spécial Castor Belleville-sur-Loire mercredi 28 octobre 2026.
Traces et indices spécial Castor
3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Le temps d’une balade, venez découvrir la vie fascinante du roi du fleuve le castor. Apprenez à reconnaître ses traces et ses indices.
Le temps d’une balade, venez découvrir la vie fascinante du roi du fleuve le castor.
Apprenez à reconnaître ses traces et ses indices. .
3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Activities and stalking on the banks of the Loire for all.
L’événement Traces et indices spécial Castor Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-26 par BERRY