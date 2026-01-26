Traces et indices spécial Castor Belleville-sur-Loire

Traces et indices spécial Castor

3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Le temps d’une balade, venez découvrir la vie fascinante du roi du fleuve le castor. Apprenez à reconnaître ses traces et ses indices.

Le temps d’une balade, venez découvrir la vie fascinante du roi du fleuve le castor.

Apprenez à reconnaître ses traces et ses indices. .

3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.com

English :

Activities and stalking on the banks of the Loire for all.

