La double vie de Cécilia découverte et inventaire des libellules Belleville-sur-Loire
La double vie de Cécilia découverte et inventaire des libellules Belleville-sur-Loire mercredi 15 juillet 2026.
La double vie de Cécilia découverte et inventaire des libellules
Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
La Maison de Loire du Cher vous propose de découvrir le cycle de vie des libellules et de participer à un inventaire scientifique.
La double vie de Cécilia une découverte accompagnée du cycle de vie des libellules. .
Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
English :
The Maison de Loire du Cher invites you to discover the life cycle of dragonflies and take part in a scientific inventory.
L’événement La double vie de Cécilia découverte et inventaire des libellules Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois