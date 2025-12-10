La double vie de Cécilia découverte et inventaire des libellules

Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

La Maison de Loire du Cher vous propose de découvrir le cycle de vie des libellules et de participer à un inventaire scientifique.

La double vie de Cécilia une découverte accompagnée du cycle de vie des libellules. .

Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

English :

The Maison de Loire du Cher invites you to discover the life cycle of dragonflies and take part in a scientific inventory.

L’événement La double vie de Cécilia découverte et inventaire des libellules Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois