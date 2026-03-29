Belleville-sur-Loire

Fête de la musique

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez nombreux à la fête de la musique 2026 avec Discofun aux platines.

Venez nombreux à la fête de la musique 2026 avec Discofun aux platines.

Buvette et restauration sur place .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 20 50

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English :

Come one, come all to Fête de la Musique 2026 with Discofun on the decks.

L’événement Fête de la musique Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois