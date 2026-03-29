Fête de la musique Belleville-sur-Loire
Fête de la musique Belleville-sur-Loire vendredi 19 juin 2026.
Belleville-sur-Loire
Fête de la musique
Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez nombreux à la fête de la musique 2026 avec Discofun aux platines.
Venez nombreux à la fête de la musique 2026 avec Discofun aux platines.
Buvette et restauration sur place .
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 20 50
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English :
Come one, come all to Fête de la Musique 2026 with Discofun on the decks.
L’événement Fête de la musique Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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