Belleville-sur-Loire

Fête de la musique

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les élèves et les professeurs de l’Académie de Musique et d’Arts vous convient à fêter la musique à différents lieux de la ville.

Les élèves et les professeurs de l’Académie de Musique et d’Arts vous convient à fêter la musique à différents lieux de la ville

– 15h00 à la médiathèque

– 15h30 au centre Intergénération

– 16h30 à la Maison de Loire

– 19h30 à la halle nautique .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82 diffusion@acdmusique.org

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English :

Students and teachers from the Académie de Musique et d’Arts invite you to celebrate music at various venues around town.

L’événement Fête de la musique Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois