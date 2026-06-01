Fête de la musique Belleville-sur-Loire
Fête de la musique Belleville-sur-Loire mercredi 17 juin 2026.
Belleville-sur-Loire
Fête de la musique
Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Les élèves et les professeurs de l’Académie de Musique et d’Arts vous convient à fêter la musique à différents lieux de la ville.
Les élèves et les professeurs de l’Académie de Musique et d’Arts vous convient à fêter la musique à différents lieux de la ville
– 15h00 à la médiathèque
– 15h30 au centre Intergénération
– 16h30 à la Maison de Loire
– 19h30 à la halle nautique .
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82 diffusion@acdmusique.org
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English :
Students and teachers from the Académie de Musique et d’Arts invite you to celebrate music at various venues around town.
L’événement Fête de la musique Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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