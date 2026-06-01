[Concert] de Jazzabell Belleville-sur-Loire
[Concert] de Jazzabell Belleville-sur-Loire vendredi 26 juin 2026.
Belleville-sur-Loire
[Concert] de Jazzabell
14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Venez nombreux écouter et partager le concert de Jazzabell , sous la direction de Mathis Capiaux, avec un programme résolument POP.
Venez nombreux écouter et partager le concert de Jazzabell , sous la direction de Mathis Capiaux, avec un programme résolument POP. .
14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82 diffusion@acdmusique.org
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English :
Come and enjoy a concert by Jazzabell, directed by Mathis Capiaux, with a resolutely POP program.
L’événement [Concert] de Jazzabell Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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