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[Concert] de Jazzabell Belleville-sur-Loire

[Concert] de Jazzabell Belleville-sur-Loire

[Concert] de Jazzabell Belleville-sur-Loire vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 14 Rue de Beaumont

Ville : 18240 Belleville-sur-Loire

Département : Cher

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Belleville-sur-Loire

[Concert] de Jazzabell

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Venez nombreux écouter et partager le concert de Jazzabell , sous la direction de Mathis Capiaux, avec un programme résolument POP.
Venez nombreux écouter et partager le concert de Jazzabell , sous la direction de Mathis Capiaux, avec un programme résolument POP.   .

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82  diffusion@acdmusique.org

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English :

Come and enjoy a concert by Jazzabell, directed by Mathis Capiaux, with a resolutely POP program.

L’événement [Concert] de Jazzabell Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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