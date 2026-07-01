Informations pratiques

Belleville-sur-Loire

Les Soirées Découverte

Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:15:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Chaque mercredi, accordez-vous une parenthèse bien-être avec des ateliers découverte, des échanges bienveillants et des pratiques pour prendre soin de vous.

Réservez votre place et venez vous reconnecter à vous-même dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Chaque mercredi de juillet et août, prenez du temps pour vous.

Ne manquez pas le dernier mercredi du mois, une soirée dédiée à la reconnexion, à la méditation et au soin énergétique dans une ambiance bienveillante.

Au programme

– Les pierres dans le quotidien et la lithothérapie

– Les huiles essentielles pour les émotions et le bien-être

– Les rituels beauté avec des conseils personnalisés

– Une soirée spéciale Énergie et Reconnexion chaque dernier mercredi du mois méditation, soin énergétique collectif, temps de partage et tirage d’oracle.

Prenez du temps pour vous, découvrez de nouvelles pratiques et partagez un moment chaleureux dans une ambiance douce et bienveillante.

Les places sont limitées, pensez à réserver ! .

Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 7 87 52 70 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Wednesday, treat yourself to a wellness break with introductory workshops, supportive conversations, and self-care activities.

Reserve your spot and come reconnect with yourself in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Les Soirées Découverte Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois