Fête de la Madeleine Belleville-sur-Loire
samedi 18 juillet 2026 · Belleville-sur-Loire
Informations pratiques
Belleville-sur-Loire
Fête de la Madeleine
Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Fête de la Madeleine
Grands concerts gratuits
Animations Jet Ski et bouée tractée
Soirée concerts et animations DJ
Plongez dans l’ambiance festive de la Fête de la Madeleine et venez découvrir une journée pleine de joie et de divertissement pour toute la famille !
Partez à la recherche de trésors à la brocante qui regorge de merveilles et de trouvailles uniques.
Vibrez au rythme des concerts en live qui enflammeront la scène tout au long de la journée. Des artistes talentueux vous offriront des performances inoubliables, mêlant différents styles musicaux pour satisfaire tous les goûts ! .
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 01 88 22
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English :
Fête de la Madeleine with flea market, concerts, children’s entertainment, meal, dance and fireworks at 11 p.m
L’événement Fête de la Madeleine Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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