Belleville-sur-Loire

Sorties Découverte Loire

Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-29

Cet été, partez à la découverte des trésors cachés de la Loire !

– le 1/07 les filles de l’air

– le 10/07 sur le rongeur ingénieur,

– le 17/07 Les P’tites Bêtes

– le 29 07 Graine d’artiste

La Loire réserve bien des surprises… Entre petites bêtes fascinantes, grands bâtisseurs et créativité au naturel, venez vivre des sorties originales au cœur de la nature !

1er juillet Embarquement immédiat au pays des “odonates” !

Des odo… quoi ?!

Pas de panique il s’agit des libellules et des agrions !

10 juillet “Palme d’Or pour le castor”

Place au plus célèbre ingénieur des rivières ! Partez sur les traces du Maître Castor e

17 juillet Sortie “Découve Loire” à Belleville-sur-Loire les p’tites bêtes

29 juillet Quand la nature devient une œuvre d’art initiation au Land-Art

Avis aux curieux et aux artistes en herbe !

Des sorties pour observer, apprendre et s’émerveiller… La Loire n’attend plus que vous 12 .

Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

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English :

This summer, set out to discover the hidden treasures of the Loire!

– July 1: Les filles de l’air

– July 10: The Ingenious Rodent,

– July 17: Les P’tites B%EAtes

– July 29: Graine d’artiste

L’événement Sorties Découverte Loire Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois