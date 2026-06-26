Sorties Découverte Loire Belleville-sur-Loire
Sorties Découverte Loire Belleville-sur-Loire mercredi 1 juillet 2026.
Belleville-sur-Loire
Sorties Découverte Loire
Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:30:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-29
Cet été, partez à la découverte des trésors cachés de la Loire !
– le 1/07 les filles de l’air
– le 10/07 sur le rongeur ingénieur,
– le 17/07 Les P’tites Bêtes
– le 29 07 Graine d’artiste
La Loire réserve bien des surprises… Entre petites bêtes fascinantes, grands bâtisseurs et créativité au naturel, venez vivre des sorties originales au cœur de la nature !
1er juillet Embarquement immédiat au pays des “odonates” !
Des odo… quoi ?!
Pas de panique il s’agit des libellules et des agrions !
10 juillet “Palme d’Or pour le castor”
Place au plus célèbre ingénieur des rivières ! Partez sur les traces du Maître Castor e
17 juillet Sortie “Découve Loire” à Belleville-sur-Loire les p’tites bêtes
29 juillet Quand la nature devient une œuvre d’art initiation au Land-Art
Avis aux curieux et aux artistes en herbe !
Des sorties pour observer, apprendre et s’émerveiller… La Loire n’attend plus que vous 12 .
Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This summer, set out to discover the hidden treasures of the Loire!
– July 1: Les filles de l’air
– July 10: The Ingenious Rodent,
– July 17: Les P’tites B%EAtes
– July 29: Graine d’artiste
L’événement Sorties Découverte Loire Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Belleville-sur-Loire (Cher)
- Camps nature pour ados Belleville-sur-Loire 13 juillet 2026
- La double vie de Cécilia découverte et inventaire des libellules Belleville-sur-Loire 15 juillet 2026
- Marché artisanal Belleville-sur-Loire 19 juillet 2026
- Sortie équestre Si ça vous trotte dans la tête… Belleville-sur-Loire 4 août 2026
- Sortie Ça roule ! Belleville-sur-Loire 5 août 2026