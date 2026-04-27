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Kardeurs Folk Quincy

Kardeurs Folk Quincy

Kardeurs Folk Quincy vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 4 Chemin du Poinçon

Ville : 18120 Quincy

Département : Cher

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Quincy

Kardeurs Folk

4 Chemin du Poinçon Quincy Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Parenthèse acoustique, intimiste et modulable.
Parenthèse acoustique, intimiste et modulable. 6  .

4 Chemin du Poinçon Quincy 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 72 34 

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English :

An intimate, modular acoustic interlude.

L’événement Kardeurs Folk Quincy a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de VIERZON

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