Quincy

Kardeurs Folk

4 Chemin du Poinçon Quincy Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Parenthèse acoustique, intimiste et modulable.

Parenthèse acoustique, intimiste et modulable. 6 .

4 Chemin du Poinçon Quincy 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 72 34

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English :

An intimate, modular acoustic interlude.

L’événement Kardeurs Folk Quincy a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de VIERZON