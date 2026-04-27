Kardeurs Folk Quincy
Kardeurs Folk Quincy vendredi 22 mai 2026.
Quincy
Kardeurs Folk
4 Chemin du Poinçon Quincy Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Parenthèse acoustique, intimiste et modulable.
Parenthèse acoustique, intimiste et modulable. 6 .
4 Chemin du Poinçon Quincy 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 72 34
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English :
An intimate, modular acoustic interlude.
L’événement Kardeurs Folk Quincy a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de VIERZON
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