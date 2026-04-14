Sortie vélo, Bourges, Bourges

Sortie vélo Jeudi 21 mai, 09h30 Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00

Le CCAS de Bourges vous invite à participer à un atelier vélo sur Bourges d’une vingtaine de kilomètres. Convivialité et découvertes seront au rendez-vous. Pour vous inscrire, contactez-nous au 02.46.08.11.43.

Bourges rue Guilbeau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.46.08.11.43 »}]

Venez participer à un sortie vélo d’une quinzaine de kilomètres.