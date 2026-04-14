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Sortie vélo, Bourges, Bourges

Sortie vélo, Bourges, Bourges

Sortie vélo, Bourges, Bourges jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Bourges

Adresse : rue Guilbeau

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Sortie vélo Jeudi 21 mai, 09h30 Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00

Le CCAS de Bourges vous invite à participer à un atelier vélo sur Bourges d’une vingtaine de kilomètres. Convivialité et découvertes seront au rendez-vous. Pour vous inscrire, contactez-nous au 02.46.08.11.43.

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Venez participer à un sortie vélo d’une quinzaine de kilomètres.

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