Sortie vélo, Bourges, Bourges
Sortie vélo, Bourges, Bourges jeudi 21 mai 2026.
Sortie vélo Jeudi 21 mai, 09h30 Bourges Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Le CCAS de Bourges vous invite à participer à un atelier vélo sur Bourges d’une vingtaine de kilomètres. Convivialité et découvertes seront au rendez-vous. Pour vous inscrire, contactez-nous au 02.46.08.11.43.
Bourges rue Guilbeau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.46.08.11.43 »}]
Venez participer à un sortie vélo d’une quinzaine de kilomètres.
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