Bourges

Spectacle Théâtre 95% Mortel

Place Cujas Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22

La Compagnie du Coin revient à Bourges avec 95% Mortel , un spectacle de théâtre de rue musical et immersif. Une célébration collective et rythmée sur la place Cujas.

Dans le cadre de sa programmation hors les murs, la Maison de la Culture de Bourges présente 95% Mortel , la nouvelle création de la Compagnie du Coin. Ce spectacle de théâtre de rue musical réunit huit artistes (fanfare et comédiens) pour une expérience immersive d’une heure.

Née d’une collaboration avec Prisca Villa et Lluis Petit de la Cie Kamchàtka, cette pièce explore les thèmes du changement et de l’avenir. .

Place Cujas Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 67 74 74 info@mcbourges.com

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English :

The Compagnie du Coin returns to Bourges with 95% Mortel , an immersive musical street theater show. A collective, rhythmic celebration on the Place Cujas.

L’événement Spectacle Théâtre 95% Mortel Bourges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES