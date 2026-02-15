Cluedo Grandeur Nature Bourges
Cluedo Grandeur Nature 2 Rue Jacques Cœur Bourges Cher 2026-02-15 16:00:00 2026-02-15
Stage d'Initiation et de Perfectionnement Ecole de Cirque 34 bis Rue Henri Sellier Bourges Cher 2026-02-16 10:00:00 2026-02-16
Jacques Coeur Contre Vents et Galées 10Bis Rue Jacques Cœur Bourges Cher 2026-02-25 14:45:00 2026-02-25
Visite de La Caisse d'Épargne Loire-Centre Le Prado Bourges Cher 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18
2026-02-18 à 20:00 LES HOMMES VIENNENT DE MARS - LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES FEMMES DE VENUS LE PALAIS D'AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18
Tango Bourges Basket Montpellier Caisse d'Épargne Loire-Centre Le Prado Bourges Cher 2026-02-21 20:00:00 2026-02-21
Visite de La Caisse d'Épargne Loire-Centre Le Prado Bourges Cher 2026-02-25 15:00:00 2026-02-25
Merveilleux bestiaires Charles, le dragon Allée d'Aveiro Bourges Cher Samedi 2026-03-03 2026-03-03 14:00:00
2026-03-03 à 20:30 FABRICE EBOUE ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59
Clair de Lune 34 rue Henri Sellier Bourges Cher Mercredi 2026-03-04 17:00:00 2026-03-04 17:00:00
2026-03-05 à 20:30 LAURENT VOULZY LE PALAIS D'AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18
2026-03-01 à 17:30 SELLIG LE PALAIS D'AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18
Concert de gala Auditorium du Conservatoire de Bourges Bourges Cher Mercredi 2026-03-07 20:50:00 2026-03-07 20:50:00
Dimanche 8 mars, 20h00 Le Grand Cabaret Marteau Théâtre Jacques Coeur 16 rue Jacques Coeur, 18000 Bourges Bourges Cher Un cabaret d'Effeuillage Burlesque à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Ne tardez pas, les places s’envolent plus vite qu'une traîne de plumes !
Harlem Globetrotters Rue du Champ de Foire Bourges Cher 2026-03-10 20:00:00 2026-03-10
Concert de la chorale 34 rue Henri Sellier Bourges Cher Mercredi 2026-03-11 19:00:00 2026-03-11 19:00:00
Cyrano de Bergerac La comédie musicale 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher débute le Début : 2026-03-12 20:00:00 2026-03-12