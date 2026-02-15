Dimanche 8 mars, 20h00 Le Grand Cabaret Marteau Théâtre Jacques Coeur 16 rue Jacques Coeur, 18000 Bourges Bourges Cher Un cabaret d'Effeuillage Burlesque à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Ne tardez pas, les places s’envolent plus vite qu'une traîne de plumes !