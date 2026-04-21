Bourges

On n’a pas Tous les Jours 20 ans

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Un concert festif pour célébrer les 20 ans des Rencontres départementales de flûtes avec élèves et anciens musiciens.

À l’occasion de son 20ème anniversaire, l’Ensemble départemental de flûtes du Cher vous invite à une parenthèse musicale hors du temps au sein du Conservatoire de Bourges.

Ce concert événement réunira près de 70 musiciens issus des écoles de musique et conservatoires du département. Élèves et professeurs partageront la scène avec d’anciens membres de l’ensemble, venus spécialement pour célébrer deux décennies de passion et de pédagogie.

Un moment de complicité unique Entre répertoire collectif et surprises sonores, laissez-vous transporter par la richesse et la douceur des flûtes traversières. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive concert to celebrate 20 years of the Rencontres départementales de flûtes with students and former musicians.

L’événement On n’a pas Tous les Jours 20 ans Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES