Mois de la Photo Atelier #3 Introduction à la scénographie Bourges

Mois de la Photo Atelier #3 Introduction à la scénographie

12 Place Etienne Dolet Bourges Cher

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

2026-05-23

Concevez la mise en scène de vos images et transformez votre série photographique en véritable projet d’exposition.

Les 23 et 24 mai 2026, l’Atelier #3 Introduction à la scénographie propose aux photographes d’explorer les principes de mise en espace d’une exposition avec Monica Santos.

À partir d’un travail personnel (série ou fonds d’archives), les participants aborderont les enjeux plastiques et narratifs, la relation entre images et textes, ainsi que les contraintes techniques d’un lieu d’exposition.

Alternant apports théoriques et mise en pratique sur InDesign, l’atelier permet de concevoir un projet scénographique, du séquençage à la pré-visualisation. Chaque stagiaire présentera son projet et bénéficiera de retours personnalisés. Un temps fort pour penser l’exposition comme une véritable écriture dans l’espace. Inscription avant le 1er avril 2026 350 .

12 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 36 48 29 melanie@desimagesetdessons.fr

English :

Design the staging of your images and transform your photographic series into a real exhibition project.

