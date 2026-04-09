Bourges

Le Kiosque à musique

Jardin de l’Archevêché Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Découvrez le kiosque à musique de Bourges lors d’une visite express pour percer les secrets de ce témoin du patrimoine urbain.

Cette visite express vous invite à découvrir le kiosque à musique de Bourges, élément emblématique du paysage urbain. En quelques minutes, plongez dans son histoire, sa fonction et son évolution au fil du temps. Ce rendez-vous court et accessible permet de mieux comprendre le rôle de ces édifices dans la vie culturelle et sociale de la ville. Une parenthèse patrimoniale idéale pour enrichir votre regard lors d’une promenade en centre-ville. .

Jardin de l’Archevêché Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

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English :

Discover the Bourges bandstand on an express tour to discover the secrets of this urban heritage landmark.

L’événement Le Kiosque à musique Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES