Bourges

Match de Football Amical organisé par le CDJC18

Chemin des Grosses Plantes Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Assistez à un match de football amical entre Bourges et Vierzon dans une ambiance festive et conviviale au stade Jacques Rimbault.

Le stade Jacques Rimbault à Bourges accueille un match de football amical opposant les équipes de Bourges et de Vierzon.

Rendez-vous le mercredi 20 mai 2026 à 18h pour profiter de cette rencontre sportive accessible à tous. Organisé par le Conseil Départemental des Jeunes Collégiens du Cher dans une ambiance conviviale, l’événement propose également des animations, des stands et une tombola pour rythmer la soirée. L’entrée est gratuite, idéale pour partager un moment en famille ou entre amis autour du sport. Les recettes de la manifestation seront reversées à l’UNSS du Cher. .

Chemin des Grosses Plantes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Attend a friendly soccer match between Bourges and Vierzon in a festive and convivial atmosphere at the Jacques Rimbault stadium.

L’événement Match de Football Amical organisé par le CDJC18 Bourges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT BOURGES