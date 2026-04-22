Bourges

Artistes au Travail Sous l’Oeil des Photographes !

13 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-09

Plongez dans l’intimité des grands maîtres de la peinture à travers une exposition photographique en plein air.

Dans le cadre du Mois de la Photo, l’exposition Artistes au travail sous l’œil des photographes prend place sur les grilles du musée Estève à Bourges.

Cette présentation propose une sélection de reproductions photographiques mettant en scène de grands artistes tels que Cézanne, Courbet, Matisse ou Bonnard dans leur atelier. À travers ces images, le public découvre les coulisses de la création artistique et le regard des photographes sur ces figures majeures de l’histoire de l’art. Une exposition accessible à tous, à découvrir en plein air. .

13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38

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English :

Immerse yourself in the intimacy of the great masters of painting through an open-air photographic exhibition.

L’événement Artistes au Travail Sous l’Oeil des Photographes ! Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES