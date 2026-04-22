Bourges

Exposition Jenny de Vasson, Photographe au Pays de George Sand

1 Avenue Eugène Brisson Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-09

Découvrez le regard sensible de Jenny de Vasson à travers une exposition photographique en plein air au cœur de Bourges.

Dans le cadre du Mois de la Photo, l’exposition Jenny de Vasson, photographe au pays de George Sand s’installe sur les grilles du jardin de l’Archevêché à Bourges.

Conçue et prêtée par le musée George Sand et de la Vallée Noire à La Châtre, cette exposition met en lumière le travail de cette pionnière de la photographie. À travers ses clichés, le public est invité à découvrir un regard artistique intime, entre scènes de vie et univers de création. Une promenade culturelle en plein air, accessible à tous. .

1 Avenue Eugène Brisson Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

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English :

Discover Jenny de Vasson’s sensitive eye through an open-air photographic exhibition in the heart of Bourges.

L’événement Exposition Jenny de Vasson, Photographe au Pays de George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES