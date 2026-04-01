Visite Dessinée de l’Exposition ELLES Bourges
Visite Dessinée de l’Exposition ELLES Bourges dimanche 26 avril 2026.
Bourges
Visite Dessinée de l’Exposition ELLES
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 16:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Découvrez l’exposition Elles autrement lors d’une visite dessinée en compagnie de l’artiste Lydie Baron.
Dans le cadre du Printemps du Dessin, participez à une visite dessinée de l’exposition Elles, parcours féminins de l’atelier au musée en compagnie de l’artiste Lydie Baron.
Cette approche originale invite les participants à explorer les œuvres à travers la pratique du dessin, pour un regard sensible et créatif. Le rendez-vous est donné à la Maison des musées à Bourges, place Étienne-Dolet. L’animation se déroule le dimanche 26 avril de 14h30 à 16h30. Gratuit, sur réservation auprès de la Maison des musées. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr
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English :
Discover the Elles exhibition in a different way with a guided tour led by artist Lydie Baron.
L’événement Visite Dessinée de l’Exposition ELLES Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES
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