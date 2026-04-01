Bourges

Visite Dessinée de l’Exposition ELLES

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Découvrez l’exposition Elles autrement lors d’une visite dessinée en compagnie de l’artiste Lydie Baron.

Dans le cadre du Printemps du Dessin, participez à une visite dessinée de l’exposition Elles, parcours féminins de l’atelier au musée en compagnie de l’artiste Lydie Baron.

Cette approche originale invite les participants à explorer les œuvres à travers la pratique du dessin, pour un regard sensible et créatif. Le rendez-vous est donné à la Maison des musées à Bourges, place Étienne-Dolet. L’animation se déroule le dimanche 26 avril de 14h30 à 16h30. Gratuit, sur réservation auprès de la Maison des musées. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

Discover the Elles exhibition in a different way with a guided tour led by artist Lydie Baron.

L’événement Visite Dessinée de l’Exposition ELLES Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES