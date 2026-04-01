Exposition à Les Ephémères de Bourges Bourges
Exposition à Les Ephémères de Bourges Bourges lundi 27 avril 2026.
Bourges
Exposition à Les Ephémères de Bourges
66bis Rue Mirebeau Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 11:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Découvrez une exposition éphémère de créateurs locaux mêlant céramique, broderie, bijoux et gravure au cœur de Bourges.
La boutique-galerie Les Éphémères de Bourges accueille une exposition de printemps réunissant cinq créateurs et créatrices du 27 avril au 3 mai.
Installé au 66 bis rue Mirebeau, cet événement met à l’honneur des savoir-faire artisanaux variés céramique, broderies poétiques, linge de maison, bijoux en cuir et gravure.
Ouvert tous les jours de 11h à 19h, ce rendez-vous s’adresse aux amateurs d’art et de création en quête d’authenticité. .
66bis Rue Mirebeau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 34 07 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover an ephemeral exhibition of local designers combining ceramics, embroidery, jewelry and engraving in the heart of Bourges.
L’événement Exposition à Les Ephémères de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Concert de Trompe et Orgues Bourges 25 avril 2026
- Merlin Réenchante le Monde Bourges 25 avril 2026
- Bourse d’Échanges Moto-side car Bourges 26 avril 2026
- Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation Bourges 26 avril 2026
- Visite Dessinée de l’Exposition ELLES Bourges 26 avril 2026