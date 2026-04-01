Bourges

Exposition à Les Ephémères de Bourges

66bis Rue Mirebeau Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Découvrez une exposition éphémère de créateurs locaux mêlant céramique, broderie, bijoux et gravure au cœur de Bourges.

La boutique-galerie Les Éphémères de Bourges accueille une exposition de printemps réunissant cinq créateurs et créatrices du 27 avril au 3 mai.

Installé au 66 bis rue Mirebeau, cet événement met à l’honneur des savoir-faire artisanaux variés céramique, broderies poétiques, linge de maison, bijoux en cuir et gravure.

Ouvert tous les jours de 11h à 19h, ce rendez-vous s’adresse aux amateurs d’art et de création en quête d’authenticité. .

66bis Rue Mirebeau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 34 07 99

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English :

Discover an ephemeral exhibition of local designers combining ceramics, embroidery, jewelry and engraving in the heart of Bourges.

L’événement Exposition à Les Ephémères de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES