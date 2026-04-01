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Exposition à Les Ephémères de Bourges Bourges

Exposition à Les Ephémères de Bourges Bourges

Exposition à Les Ephémères de Bourges Bourges lundi 27 avril 2026.

Adresse : 66bis Rue Mirebeau

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Bourges

Exposition à Les Ephémères de Bourges

66bis Rue Mirebeau Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 11:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :
2026-04-27

Découvrez une exposition éphémère de créateurs locaux mêlant céramique, broderie, bijoux et gravure au cœur de Bourges.
La boutique-galerie Les Éphémères de Bourges accueille une exposition de printemps réunissant cinq créateurs et créatrices du 27 avril au 3 mai.
Installé au 66 bis rue Mirebeau, cet événement met à l’honneur des savoir-faire artisanaux variés céramique, broderies poétiques, linge de maison, bijoux en cuir et gravure.
Ouvert tous les jours de 11h à 19h, ce rendez-vous s’adresse aux amateurs d’art et de création en quête d’authenticité.   .

66bis Rue Mirebeau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 34 07 99 

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English :

Discover an ephemeral exhibition of local designers combining ceramics, embroidery, jewelry and engraving in the heart of Bourges.

L’événement Exposition à Les Ephémères de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES

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