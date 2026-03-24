Concert de Trompe et Orgues

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un concert de trompes et orgue dans le cadre majestueux de la cathédrale de Bourges au profit d’actions solidaires.

Le Rotary Bourges Avaricum vous propose un concert de trompes à la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, réunissant les Échos du Berry, Geoffroy Doucet Rieu, sonneur au Débuché de Paris, et Augustin Belliot à l’orgue. Dans ce cadre patrimonial exceptionnel, les sonorités traditionnelles des trompes se mêlent à la puissance de l’orgue pour offrir une expérience musicale unique. Cet événement solidaire est organisé au profit d’associations locales engagées dans des actions sociales. Une soirée culturelle et généreuse à ne pas manquer. 16 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 19 73 23 evenementrotaryba@gmail.com

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English :

A concert of trumpets and organ in the majestic setting of Bourges Cathedral to raise funds for charitable causes.

L’événement Concert de Trompe et Orgues Bourges a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BOURGES