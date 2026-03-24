Concert de Trompe et Orgues Bourges
Concert de Trompe et Orgues Bourges samedi 25 avril 2026.
Concert de Trompe et Orgues
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Un concert de trompes et orgue dans le cadre majestueux de la cathédrale de Bourges au profit d’actions solidaires.
Le Rotary Bourges Avaricum vous propose un concert de trompes à la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, réunissant les Échos du Berry, Geoffroy Doucet Rieu, sonneur au Débuché de Paris, et Augustin Belliot à l’orgue. Dans ce cadre patrimonial exceptionnel, les sonorités traditionnelles des trompes se mêlent à la puissance de l’orgue pour offrir une expérience musicale unique. Cet événement solidaire est organisé au profit d’associations locales engagées dans des actions sociales. Une soirée culturelle et généreuse à ne pas manquer. 16 .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 19 73 23 evenementrotaryba@gmail.com
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English :
A concert of trumpets and organ in the majestic setting of Bourges Cathedral to raise funds for charitable causes.
L’événement Concert de Trompe et Orgues Bourges a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BOURGES
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