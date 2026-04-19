Cérémonie de Lancement de Bourgesand 2026 Bourges
Cérémonie de Lancement de Bourgesand 2026 Bourges mardi 28 avril 2026.
Bourges
Cérémonie de Lancement de Bourgesand 2026
34 Rue Henri Sellier Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Lancement de Bourges Sand 2026 une soirée hommage à George Sand pour ouvrir une année de célébrations culturelles.
La Ville de Bourges donne le coup d’envoi de Bourges Sand 2026 avec une cérémonie hommage à George Sand, à l’Auditorium Corinne-Dadat du Conservatoire. Ce rendez-vous rend hommage à cette grande figure littéraire du XIXe siècle, dont l’œuvre et l’engagement continuent d’inspirer la création artistique. Point de départ d’une programmation riche tout au long de l’année, cette soirée met à l’honneur les liens entre littérature, musique et arts. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .
34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60
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English :
Launch of Bourges Sand 2026: an evening tribute to George Sand to open a year of cultural celebrations.
L’événement Cérémonie de Lancement de Bourgesand 2026 Bourges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT BOURGES
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