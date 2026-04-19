Bourges

Cérémonie de Lancement de Bourgesand 2026

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Lancement de Bourges Sand 2026 une soirée hommage à George Sand pour ouvrir une année de célébrations culturelles.

La Ville de Bourges donne le coup d’envoi de Bourges Sand 2026 avec une cérémonie hommage à George Sand, à l’Auditorium Corinne-Dadat du Conservatoire. Ce rendez-vous rend hommage à cette grande figure littéraire du XIXe siècle, dont l’œuvre et l’engagement continuent d’inspirer la création artistique. Point de départ d’une programmation riche tout au long de l’année, cette soirée met à l’honneur les liens entre littérature, musique et arts. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60

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English :

Launch of Bourges Sand 2026: an evening tribute to George Sand to open a year of cultural celebrations.

L’événement Cérémonie de Lancement de Bourgesand 2026 Bourges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT BOURGES