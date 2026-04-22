Bourges

Visite Commentée de l’Exposition

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Découvrez l’exposition en compagnie de sa commissaire lors d’une visite commentée privilégiée.

Participez à une visite commentée de l’exposition en présence de sa commissaire, Anna Moirin, Directrice par intérim des Musées et du Patrimoine Historique.

Cette rencontre offre un éclairage approfondi sur les œuvres présentées et les choix de conception de l’exposition. Rendez-vous samedi 16 mai à 14h30 à la Maison des musées, place Étienne-Dolet à Bourges, pour une visite d’une durée d’une heure. Accès gratuit, sans inscription. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45

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English :

Discover the exhibition with its curator during a special guided tour.

L’événement Visite Commentée de l’Exposition Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES