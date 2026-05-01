Somnia Festival Bourges
Somnia Festival Bourges samedi 16 mai 2026.
Bourges
Somnia Festival
Le Prado Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Un festival de musique en plein air à Bourges avec DJ, animations et ambiance festive, accessible gratuitement à tous.
Le Somnia Festival s’installe à la plaine du Prado à Bourges pour deux journées dédiées aux musiques actuelles. Les 16 et 17 mai, 11 artistes DJ se succèdent pour proposer une programmation variée mêlant électro, tech-house, latino et urbain. Le samedi de 15h à minuit et le dimanche de 15h à 23h, le public est invité à profiter d’une ambiance festive en plein air. Sur place, plusieurs animations et stands complètent l’expérience avec buvette, food trucks et auto-tamponneuses. Cet événement gratuit, ouvert à tous, marque également l’inauguration de cet espace récemment aménagé derrière la patinoire. .
Le Prado Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire guinguetterie0@gmail.com
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English :
An open-air music festival in Bourges with DJs, entertainment and a festive atmosphere, free to all.
L’événement Somnia Festival Bourges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BOURGES
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