Histoire de George Sand, musicienne Bourges

Histoire de George Sand, musicienne

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Concert chœurs et piano des élèves du Conservatoire un programme mêlant compositrices françaises et compositeurs classiques de l’entourage de George Sand.

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Choir and piano concert by Conservatoire students: a program combining French women composers and classical composers from George Sand’s entourage.

