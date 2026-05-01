Bourges

Mois de la Photo Exposition des Membres du Photo Ciné Club du Berry

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-23 13:30:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Évadez-vous avec l’exposition du Photo Ciné Club du Berry Place Cujas.

du 23 mai au 14 juin, le Photo Ciné Club du Berry (PCCB) s’installe Place Cujas pour une double exposition photographique. Les membres du club vous invitent à explorer deux univers contrastés Harmonie Bleue , une immersion apaisante entre ciel et mer propice à l’imaginaire et au voyage, et Quelques notes de musique , une série capturant l’âme des instruments et la vibration des mélodies.

Ce parcours visuel célèbre la rencontre entre l’image, l’évasion et le monde sonore. L’exposition est accessible du mardi au dimanche, ainsi que le lundi 25 mai, de 13h30 à 19h00. Une occasion idéale pour les passants de marquer une pause culturelle et de laisser leur regard porter vers d’autres mondes, au cœur de l’animation berruyère. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 40 69 48 98

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English :

Escape with the Photo Ciné Club du Berry exhibition at Place Cujas.

L’événement Mois de la Photo Exposition des Membres du Photo Ciné Club du Berry Bourges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BOURGES