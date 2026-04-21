Semaine George Sand Récital de Piano de Nour Ayadi Bourges
Semaine George Sand Récital de Piano de Nour Ayadi Bourges vendredi 5 juin 2026.
Bourges
Semaine George Sand Récital de Piano de Nour Ayadi
34 Rue Henri Sellier Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La virtuose Nour Ayadi s’installe à l’Auditorium Corinne-Dadat pour un récital de piano exceptionnel. Un événement du Nohant Festival Chopin hors les murs à ne pas manquer.
Dans le cadre de la Semaine George Sand et des commémorations BourgeSand 2026, le Conservatoire de Bourges accueille une escale prestigieuse du Nohant Festival Chopin hors les murs .
Le vendredi 5 juin à 19h, la pianiste Nour Ayadi propose un récital de piano au sein de l’Auditorium Corinne-Dadat. Cette représentation rend hommage à la filiation artistique entre George Sand et Frédéric Chopin, s’inscrivant pleinement dans le calendrier officiel du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine.
L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles. .
34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
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English :
Virtuoso Nour Ayadi takes over the Auditorium Corinne-Dadat for an exceptional piano recital. A not-to-be-missed Nohant Festival Chopin hors les murs event.
L’événement Semaine George Sand Récital de Piano de Nour Ayadi Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES
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