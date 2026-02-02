Atelier artistique Le Mouciau Stages de pastel avec Jean Claude BAUMIER

28 Rue Gambon Bourges Cher

Tarif : 70 – 70 – 140 EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Réveillez votre créativité lors des ateliers artistiques Le Mouciau dessin, modelage, peinture ainsi que des activités spécifiquement dédiées aux enfants.

Stage Pastel 2026 avec Jean Claude BAUMIER le 5 et 6 Juin 2026. 70 .

28 Rue Gambon Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 79 56 99 contact@le-mouciau.fr

English :

Awaken your creativity at Le Mouciau’s art workshops: drawing, modeling, painting and activities specifically for children.

L’événement Atelier artistique Le Mouciau Stages de pastel avec Jean Claude BAUMIER Bourges a été mis à jour le 2026-01-30 par OT BOURGES