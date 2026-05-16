Hanabi Week end Bourges
Hanabi Week end Bourges samedi 6 juin 2026.
Bourges
Hanabi Week end
Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Hanabi Weekend revient les 6 et 7 juin 2026 à Bourges et Saint-Just avec un programme dédié aux cultures musicales et chorégraphiques asiatiques.
Plongez dans l’univers de la K-pop et de la J-pop avec Hanabi Weekend.
L’événement propose des workshops de danse K-pop et J-pop, des animations festives ainsi qu’un gala réunissant danseurs et passionnés autour de performances dynamiques et colorées.
Accessible aux amateurs comme aux initiés, ce rendez-vous convivial invite le public à découvrir ou approfondir l’univers de la pop coréenne et japonaise dans une ambiance chaleureuse et immersive.
Rendez-vous pour un week-end festif mêlant danse, workshops et gala à Bourges. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 53 23 76 38 hanaberrypop@gmail.com
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English :
Hanabi Weekend returns to Bourges and Saint-Just on June 6 and 7, 2026 with a program dedicated to Asian musical and choreographic cultures.
L’événement Hanabi Week end Bourges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BOURGES
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