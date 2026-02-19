Mois de la Photo Atelier #2 Développer un projet de photographie documentaire Bourges

Mois de la Photo Atelier #2 Développer un projet de photographie documentaire

Structurez et donnez de la cohérence à votre projet photographique lors d’un atelier dédié à la photographie documentaire avec Lorenzo Meloni.

Les 16 et 17 mai 2026, participez à l’Atelier #2 Développer un projet de photographie documentaire avec Lorenzo Meloni.

Destiné aux photographes souhaitant approfondir un travail en cours, cet atelier accompagne la structuration d’une démarche artistique, l’édition d’un corpus d’images et la construction d’un projet cohérent dans le temps.

Alternant apports méthodologiques, analyses de travaux, échanges collectifs et temps individuels, il permet d’affiner intentions, choix formels et perspectives de restitution (exposition, édition, présentation publique).

Les participants doivent apporter une série avancée. Un temps fort pour faire évoluer et professionnaliser son projet photographique.

Inscription avant le 1er avril 2026. 350 .

12 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 36 48 29 melanie@desimagesetdessons.fr

English :

Give structure and coherence to your photographic project in a workshop dedicated to documentary photography with Lorenzo Meloni.

