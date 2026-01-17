Cosmic Trip 2026

Bourges Cher

Début : 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-05-17

2026-05-14

Organisé par Roller Asso, le festival Cosmic Trip revient pour une nouvelle édition !

Venez assister aux différents concerts prévus dans la ville pour l’évènement ! De nombreux artistes seront sur scène et présenteront leur univers !

Cosmic Trip, c’est du son rétro, des DJs, mais aussi l’occasion de déguster des huîtres de premier choix et des vins régionaux.

Flânez au Rock’n’Roll Market et plongez dans la Jungle Room pour des lives survoltés.

Ambiance, gourmandise et rock’n’roll garantis ! .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire ra.cosmictripfestival@gmail.com

English :

Organized by Roller Asso, the Cosmic Trip festival is back for another edition!

