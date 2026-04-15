Vélorution, 18000 BOURGES, Bourges
Vélorution, 18000 BOURGES, Bourges samedi 30 mai 2026.
Vélorution Samedi 30 mai, 14h00 18000 BOURGES Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
La Vélorution c’est quoi ? C’est une grande manifestation à vélo (l’une des plus importantes de France dans son genre ) festive et revendicative, ouverte à toutes et tous ! Que tu sois cycliste du quotidien, du dimanche ou juste motivé·e à faire bouger les choses, rejoins-nous ! Peu importe ton vélo, ton style ou ton rythme, prends ta place dans le cortège et viens pédaler pour une ville plus cyclable !
18000 BOURGES Place Cujas Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Manifestation à vélo festive et revendicative, ouverte à toutes et tous
tonywheels
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