Bourges

Concert à la Guinguette des Quais d’Auron

Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Profitez d’un concert piano-voix en live à la Guinguette des Quais d’Auron pour une soirée musicale intimiste au bord de l’eau.

La Guinguette des Quais d’Auron accueille un concert piano-voix en live le samedi 30 mai, de 20h à 21h.

Dans une ambiance conviviale et détendue, laissez-vous porter par un répertoire mêlant douceur et émotions, interprété en live par une artiste au chant accompagné au piano. Ce moment musical intimiste est idéal pour profiter d’une soirée agréable entre amis ou en famille. Une restauration est proposée sur place pour prolonger l’expérience dans un cadre chaleureux. .

Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire guinguette.bourges@gmail.com

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English :

Enjoy a live piano-voice concert at the Guinguette des Quais d’Auron for an intimate musical evening by the water.

L’événement Concert à la Guinguette des Quais d’Auron Bourges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES