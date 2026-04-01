Visite Contée Si Le Geste m’était Conté Bourges
Visite Contée Si Le Geste m’était Conté Bourges jeudi 23 avril 2026.
Bourges
Visite Contée Si Le Geste m’était Conté
13 Rue Edouard Branly Bourges Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23 2026-05-30 2026-06-20
Une visite contée immersive pour découvrir les gestes du peintre et des métiers de l’art dès le plus jeune âge.
La Maison des Musées vous propose une visite contée intitulée Si le geste m’était conté , animée par Sophie Baron au musée Estève. À travers des histoires accessibles dès 3 ans, les enfants découvrent les gestes du peintre et d’autres métiers artistiques de manière ludique et sensible. Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. 6 .
13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 maisondesmusees@ville-bourges.fr
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English :
An immersive storytelling tour to discover the painter?s gestures and the art trades from an early age.
L’événement Visite Contée Si Le Geste m’était Conté Bourges a été mis à jour le 2026-04-11 par OT BOURGES
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