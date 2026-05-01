Bourges

Concert Polyphonique

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vivez l’émotion des polyphonies corses avec Jean-Paul Poletti et le Chœur de Sartène. Un concert vocal exceptionnel au cœur de la prestigieuse Cathédrale Saint-Étienne de Bourges.

Dans le cadre d’une production de l’Automne Baroque de Bourges, Jean-Paul Poletti et le Chœur de Sartène proposent un concert de polyphonies corses au sein de la Cathédrale Saint-Étienne. Ce programme met en avant le répertoire vocal traditionnel de Corse. L’événement permet de découvrir les spécificités de ces chants harmoniques dans le cadre architectural du monument berruyer. 15 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 18 62 72

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English :

Experience the emotion of Corsican polyphony with Jean-Paul Poletti and the Ch?ur de Sartène. An exceptional vocal concert in the heart of Bourges’ prestigious Cathédrale Saint-Étienne.

L’événement Concert Polyphonique Bourges a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BOURGES