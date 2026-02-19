Mois de la Photo Atelier #4 Parler de Son Art

12 Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 350 – 350 – 380 EUR

350

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Apprenez à structurer et défendre votre discours artistique lors d’un atelier dédié à la prise de parole avec Brigitte Patient et Laura Serfaty.

Les 30 et 31 mai 2026, l’Atelier #4 Parler de son art accompagne les artistes dans la structuration et la valorisation de leur discours.

Animé par Brigitte Patient et Laura Serfaty, il propose d’apprendre à adapter sa prise de parole selon ses interlocuteurs, maîtriser les fondamentaux de l’expression orale et concevoir un pitch artistique clair et percutant.

À travers mises en situation, jeux de rôles, enregistrements et retours personnalisés, les participants gagnent en aisance et en légitimité.

Un atelier concret pour affirmer son projet artistique face à un public, des professionnels ou des médias. Inscription avant le 1er avril 2026 350 .

12 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 36 48 29 melanie@desimagesetdessons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to structure and defend your artistic discourse in a workshop dedicated to public speaking with Brigitte Patient and Laura Serfaty.

L’événement Mois de la Photo Atelier #4 Parler de Son Art Bourges a été mis à jour le 2026-02-19 par OT BOURGES