Bourges

Merlin Réenchante le Monde

Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Une journée festive et engagée mêlant spectacles, contes, concert et animations autour d’un univers poétique et familial.

Plongez dans un univers enchanteur avec Merlin réenchante le monde , une journée exceptionnelle sous chapiteau au cœur de Bourges, où la magie, l’art et la convivialité se rencontrent.

Pensé comme une véritable escapade hors du temps, cet événement invite petits et grands à débuter l’aventure avec un spectacle captivant dédié au jeune public, suivi d’un goûter gourmand et d’instants de contes qui éveillent l’imaginaire. Au fil de la journée, l’atmosphère se transforme doucement pour laisser place à un apéritif chaleureux, propice aux échanges et aux rencontres, avant de vibrer au rythme d’un concert en soirée.

En parallèle, une exposition inspirante et un marché de printemps viennent enrichir l’expérience, mettant à l’honneur le savoir-faire local. 8 .

Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 26 44 08 merlinreenchantelemonde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive, committed day of shows, storytelling, concerts and entertainment in a poetic, family-friendly universe.

L’événement Merlin Réenchante le Monde Bourges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES