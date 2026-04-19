Visite commentée du Muséum d’histoire naturelle Bourges
Visite commentée du Muséum d’histoire naturelle Bourges mercredi 22 avril 2026.
Bourges
Visite commentée du Muséum d’histoire naturelle
Allée René Ménard Bourges Cher
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Explorez les collections du Muséum de Bourges lors d’une visite commentée accessible dès 8 ans.
Le Muséum d’Histoire naturelle de Bourges propose une visite commentée de ses collections le mercredi 22 avril 2026 de 15h30 à 16h30. Accessible à partir de 8 ans, cette animation permet de découvrir les richesses du muséum à travers les explications d’un médiateur. Une occasion idéale pour mieux comprendre les collections et les thématiques abordées, dans un cadre à la fois pédagogique et convivial.
Visite proposée sur réservation. 5.5 .
Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34
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English :
Explore the collections of the Bourges Museum on a guided tour for children aged 8 and over.
L’événement Visite commentée du Muséum d’histoire naturelle Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES
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