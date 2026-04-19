Bourges

Visite commentée du Muséum d’histoire naturelle

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Explorez les collections du Muséum de Bourges lors d’une visite commentée accessible dès 8 ans.

Le Muséum d’Histoire naturelle de Bourges propose une visite commentée de ses collections le mercredi 22 avril 2026 de 15h30 à 16h30. Accessible à partir de 8 ans, cette animation permet de découvrir les richesses du muséum à travers les explications d’un médiateur. Une occasion idéale pour mieux comprendre les collections et les thématiques abordées, dans un cadre à la fois pédagogique et convivial.

Visite proposée sur réservation. 5.5 .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34

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English :

Explore the collections of the Bourges Museum on a guided tour for children aged 8 and over.

L’événement Visite commentée du Muséum d’histoire naturelle Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES