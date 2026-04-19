Bourges

Visite Commentée Planète Chauve-Souris

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 15:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Découvrez le monde fascinant des chauves-souris lors d’une visite commentée ludique et accessible au Muséum de Bourges.

Le Muséum d’Histoire naturelle de Bourges propose une visite commentée intitulée Planète chauve-souris le mardi 21 avril 2026 de 14h30 à 15h30. Accessible à partir de 8 ans, cette animation invite le public à mieux connaître ces animaux méconnus à travers des explications adaptées et enrichissantes. Entre idées reçues et réalités scientifiques, les participants découvriront le rôle essentiel des chauves-souris dans notre environnement. Une visite instructive et captivante.

Proposée sur réservation. 5.5 .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34

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English :

Discover the fascinating world of bats on a fun and accessible guided tour of the Bourges Museum.

L’événement Visite Commentée Planète Chauve-Souris Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES