Visite Commentée Planète Chauve-Souris Bourges
Visite Commentée Planète Chauve-Souris Bourges mardi 21 avril 2026.
Bourges
Visite Commentée Planète Chauve-Souris
Allée René Ménard Bourges Cher
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 15:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Découvrez le monde fascinant des chauves-souris lors d’une visite commentée ludique et accessible au Muséum de Bourges.
Le Muséum d’Histoire naturelle de Bourges propose une visite commentée intitulée Planète chauve-souris le mardi 21 avril 2026 de 14h30 à 15h30. Accessible à partir de 8 ans, cette animation invite le public à mieux connaître ces animaux méconnus à travers des explications adaptées et enrichissantes. Entre idées reçues et réalités scientifiques, les participants découvriront le rôle essentiel des chauves-souris dans notre environnement. Une visite instructive et captivante.
Proposée sur réservation. 5.5 .
Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34
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English :
Discover the fascinating world of bats on a fun and accessible guided tour of the Bourges Museum.
L’événement Visite Commentée Planète Chauve-Souris Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES
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