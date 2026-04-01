Bourges

Atelier Jeune Publique Des Statues Qui Bougents

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez des sculptures étonnantes et créez votre propre statue en terre lors d’un atelier ludique pour les enfants dès 7 ans.

La Maison des Musées propose un atelier jeune public autour de la sculpture intitulé Des statues qui bougent . Les enfants à partir de 7 ans sont invités à explorer des œuvres surprenantes, loin des sculptures immobiles, avant de réaliser leur propre création en terre. Cet atelier créatif et pédagogique se déroule mercredi 22 avril de 14h30 à 16h30, place Étienne-Dolet à Bourges. Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. 6 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover amazing sculptures and create your own clay statue in a fun workshop for children aged 7 and over.

L’événement Atelier Jeune Publique Des Statues Qui Bougents Bourges a été mis à jour le 2026-04-11 par OT BOURGES