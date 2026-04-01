Atelier Jeune Publique Des Statues Qui Bougents Bourges
Atelier Jeune Publique Des Statues Qui Bougents Bourges mercredi 22 avril 2026.
Bourges
Atelier Jeune Publique Des Statues Qui Bougents
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Découvrez des sculptures étonnantes et créez votre propre statue en terre lors d’un atelier ludique pour les enfants dès 7 ans.
La Maison des Musées propose un atelier jeune public autour de la sculpture intitulé Des statues qui bougent . Les enfants à partir de 7 ans sont invités à explorer des œuvres surprenantes, loin des sculptures immobiles, avant de réaliser leur propre création en terre. Cet atelier créatif et pédagogique se déroule mercredi 22 avril de 14h30 à 16h30, place Étienne-Dolet à Bourges. Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. 6 .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr
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English :
Discover amazing sculptures and create your own clay statue in a fun workshop for children aged 7 and over.
L’événement Atelier Jeune Publique Des Statues Qui Bougents Bourges a été mis à jour le 2026-04-11 par OT BOURGES
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